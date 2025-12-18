Sabato notte sulla A1 chiude il tratto Canossa Campegine-Reggio verso Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di sabato 20 alle 6:00 di domenica 21 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.

Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 20:00 di sabato 20 alle 6:00 di domenica 21 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di domenica 21 alle 5:00 di lunedì 22 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto.

Sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, anche il Ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.

Inoltre, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza; per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola; per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.