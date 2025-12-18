giovedì, 18 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino BologneseRiclassificazione dei Comuni montani, il Governo ‘congela’ il testo del provvedimento





Riclassificazione dei Comuni montani, il Governo ‘congela’ il testo del provvedimento

Appennino BologneseAppennino ModeneseAppennino ReggianoRegione
Tempo di lettura Less than 1 min.

Questa mattina in Conferenza Unificata rinviato l’esame del Decreto

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Bene la decisione del Governo che oggi, in Conferenza Unificata, ha accolto la richiesta di Regioni ed Enti locali di rinviare l’esame del Decreto montagna, pena dover prendere atto della mancata intesa”.

Così l’assessore regionale alla Montagna, Davide Baruffi, che ha partecipato stamattina alla riunione della Conferenza Unificata al cui ordine del giorno era iscritta anche l’intesa sulla riclassificazione dei comuni montani.

Il provvedimento colpisce soprattutto la dorsale appenninica e, solo in Emilia-Romagna il decreto porterebbe alla cancellazione di oltre il 41% degli attuali comuni montani riducendone il numero dagli attuali 121 a 71.

“Il Governo ha preso atto dell’impossibilità a procedere e, come Regione, consideriamo con favore la volontà del ministro Calderoli di incontrare le Regioni lunedì prossimo- sottolinea l’assessore Baruffi-. In quell’occasione avremo modo di rappresentare tutte le criticità che la proposta avanzata determina per l’Appennino. Difficile dire se vi siano i presupposti per un ‘ravvedimento operoso’ da parte del Governo- conclude-, nel merito le distanze restano significative, ma il rinvio e la riapertura di un confronto rappresentano comunque, intanto, un primo risultato”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.