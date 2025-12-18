giovedì, 18 Dicembre 2025
Passante, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

BolognaViabilita'
“Vogliamo vedere le carte e gli impegni che si prendono per Bologna nero su bianco”

“Sul Passante stiamo facendo un lavoro di approfondimento insieme a MIT, Regione Emilia-Romagna e Autostrade. Confermo l’obiettivo comune di trovare un accordo, ma naturalmente prima vogliamo vedere le carte e gli impegni che si prendono per Bologna nero su bianco. Questa vicenda ha già avuto troppe parole per non passare presto ai fatti.

Ringrazio il Ministro Salvini e il presidente de Pascale per il lavoro che stiamo facendo assieme. A Salvini dico che quando si lavora per dare risposte ai cittadini e ai territori, le divisioni politiche devono lasciar spazio alla leale collaborazione tra istituzioni. Bologna ora ha bisogno di risposte concrete e se risolviamo il nodo di Bologna aiutiamo anche l’Italia”.

















