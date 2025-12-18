Natale a Formigine, domenica mattina l’attesa discesa di Babbo Natale dalla torre del Castello

Dopo il grande successo dei primi due fine settimana, Natale a Formigine torna sabato 20 e domenica 21 dicembre per l’ultimo weekend prima delle festività.

Momento clou della manifestazione sarà, come da tradizione, la discesa di Babbo Natale dalla torre del Castello, in programma domenica alle 10.30. L’evento è curato da Avap, con il supporto tecnico dei volontari del Club Alpino Italiano – Sezione di Modena.

Accanto agli immancabili mercatini, il programma prevede numerose attività per le famiglie. Sabato, dalle 10 alle 19, in centro storico sarà presente la slitta di Babbo Natale, mentre alle 16, al Castello, si terrà il laboratorio creativo “Elfi per un giorno”, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni (prenotazioni: castello@comune.formigine.mo.it). Domenica, dalle 10 alle 18, via San Francesco ospiterà i “Babbi Natale del Club Motori di Modena”, con un’esposizione di auto d’epoca e sportive e la distribuzione di giocattoli a tutti i bambini.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica. Sabato alle 21, all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, è in programma il concerto degli auguri di Natale con il Coro della Beata Vergine Assunta di Casinalbo, che proporrà brani della tradizione natalizia seguiti da un brindisi finale. Lo stesso Coro si esibirà nuovamente domenica alle 21 nella chiesa di Casinalbo. Musica anche a Magreta, presso l’auditorium Clementina Secchi, a cura del Team Enjoy e della scuola di danza Backstage. Domenica pomeriggio, dalle 15 alle 17, la musica tornerà protagonista in piazza con la Jingle Band La Bandessa, che porterà un’esplosione di energia con classici natalizi e arrangiamenti moderni.

Non mancheranno infine le proposte culturali. Domenica alle 11 è in programma la visita guidata “Dalle cime delle torri alle botti del balsamico”, che condurrà i partecipanti alla scoperta del Castello, della Torre dell’Acquedotto e dell’Acetaia comunale (prenotazioni: castello@comune.formigine.mo.it).