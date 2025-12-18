Montecchio: trovato con oltre 800 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento

Nell’ambito di un ampio monitoraggio finalizzato anche al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti, ieri i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia, hanno predisposto una serie di servizi mirati volti a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti. Il tutto è culminato con una perquisizione d’iniziativa, estesa dall’unità immobiliare alle relative pertinenze, di un 37enne del paese.

L’attività, ha permesso di rinvenire in prossimità del letto dove l’uomo dormiva una busta contenente circa 170 gr. di marijuana. All’interno di una valigia tipo trolley riposta ai piedi del letto, altre 4 buste di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sigillate artigianalmente, del peso complessivo di 660 gr. ed oggettistica specifica per uso e confezionamento in piccole dosi, come nr. 1 dispositivo di inalazione (tipo Bong) e nr. 1 aspiratore con relativi gadget (pipa e busta) per il consumo.

È accaduto in mattinata, quando una pattuglia della stazione carabinieri di Montecchio Emilia, a seguito di un attento monitoraggio del territorio e recependo le puntuali segnalazioni giunte dai residenti circa insoliti movimenti in alcune aree del centro, predisponevano una serie di servizi mirati volti a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti. Il servizio culminava con la perquisizione domiciliare a carico di un 37enne. All’interno dell’abitazione veniva rinvenuto l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.

Alla luce dei fatti, ricondotta la presuntiva detenzione ai fini di spaccio, l’uomo veniva condotto in caserma e al termine delle formalità tratto in arresto ristretto a disposizione della Procura reggiana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga ed il materiale rinvenuto veniva posto a sequestro.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.