La Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto Nobili di Reggio Emilia

Questura di Reggio e Nucleo Artificieri di Bologna insieme per una lezione di legalità rivolta ai più giovani

Continuano gli incontri programmati dalla Polizia di Stato reggiana e fortemente voluti dal Questore della provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, presso diversi istituti scolastici del capoluogo e della provincia, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità verso i più giovani.

Nella mattina di ieri, martedì 17 dicembre, i destinatari della lezione di legalità sono stati i giovani studenti dell’Istituto Nobili, uno degli istituti coinvolti nelle attività promosse finalizzate al contrasto del disagio giovanile.

Nell’occasione, gli alunni hanno incontrato il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Emilia e il responsabile del Nucleo Artificieri in servizio presso la Questura di Bologna.

Il tema dell’incontro è stato quello legato all’indebita accensione di artifizi pirotecnici legali e illegali con un focus sui rischi per l’incolumità fisica e le conseguenze giuridiche connesse al non corretto utilizzo di questi strumenti, anche in relazione di alcuni spiacevoli episodi che si sono registrati di recente proprio in quell’istituto scolastico.

Al termine dell’incontro, che ha particolarmente colpito gli alunni presenti, il personale della Polizia di Stato intervenuto ha risposto alle tante domande poste proprio dagli studenti a dimostrazione, da un lato, dell’interesse per questi argomenti e, dall’altro, dell’importanza della sensibilizzazione sul tema al fine di prevenire spiacevoli incidenti.

















