Intensificati i controlli dei Carabinieri nella bassa modenese, un arresto e una denuncia in stato di libertà

Nel pomeriggio del 16 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Mirandola hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Bologna – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento ha disposto l’arresto di un uomo di Mirandola, classe 1999, condannato in via definitiva ad una pena complessiva di 4 anni, 6 mesi e 7 giorni di reclusione per i reati di truffa, furto e rapina, commessi tra il 2020 e l’aprile 2025 nei territori di Borgosesia (VC), Mirandola e Medolla. Il 26enne è stato associato alla Casa Circondariale di Modena.

Nella stessa giornata, i Carabinieri della Stazione di Soliera hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena un uomo, classe 1962, che deteneva presso la propria abitazione di residenza una pistola Beretta modello 98 FS, corredata da circa 200 munizioni, regolarmente acquistata nel maggio del 2000, ma mai denunciata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il 63enne era in possesso di un porto d’armi per uso sportivo risultato scaduto nel 2006 e mai rinnovato. L’arma e il munizionamento sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

L’attività conferma il costante impegno dell’Arma nella prevenzione e nel controllo della detenzione delle armi, a tutela della sicurezza pubblica e della collettività.