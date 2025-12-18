giovedì, 18 Dicembre 2025
Comune di Sassuolo
Finale Emilia, manutenzione straordinaria delle strade 2025: pubblicata la gara

Bassa modeneseFinale EmiliaViabilita'
La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Bassa Reggiana ha pubblicato, per conto del Comune di Finale Emilia, la procedura di gara ad inviti per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, per un importo complessivo di 1.070.000,00 euro.

Gli interventi interesseranno diverse importanti vie del territorio comunale, tra queste: via Albero, via per Modena Ovest, via Abba e Motto, via Vallicella, via San Lorenzo, via per Casoni, via Monte Grappa, via Bettola e via per Santa Bianca.

Nel programma degli interventi sono inoltre previsti lavori per la sicurezza stradale, con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per rallentare la velocità, in via per Modena Centro (Massa Finalese), via di Sotto, via Cassetti e via Cappuccini.

Le opere che verranno eseguite in questa fase, rappresentano solo un primo intervento, al quale faranno seguito ulteriori lavori nell’ambito di una programmazione pluriennale, finalizzata alla messa in sicurezza complessiva della rete viaria e del territorio comunale.

 

















Redazione 1

