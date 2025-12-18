Contrasto alle truffe agli anziani: denunciate dalla Polizia di Bologna due persone e sequestrati denaro e gioielli rubati a Parma

Due cittadini italiani, di 45 e 50 anni residenti nella provincia di Napoli, sono stati denunciati perché in possesso di denaro e gioielli provenienti da una truffa commessa ai danni di un’anziana residente nella provincia di Parma.

È accaduto mercoledì nel corso della continua attività di controllo e vigilanza stradale svolta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, quotidianamente impegnata lungo le Autostrade e tangenziali del nodo bolognese, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati.

Poco prima di mezzogiorno la pattuglia, mentre percorreva la A1 in direzione Firenze, nei pressi del km 189+000 ha intercettato e fermato un’autovettura che l’aveva sorpassata a forte velocità per poi continuare ad effettuare sorpassi e manovre pericolose per gli altri utenti. Il conducente ed il passeggero sono stati accompagnati presso la Sottosezione Polizia Stradale di Bologna per verifiche più approfondite: la perquisizione dell’auto ha fatto rinvenire 16 monili d’oro (orecchini, collane ed orologi) e 600 euro in contanti, di cui loro non erano in grado di giustificare la provenienza. I poliziotti, grazie al loro intuito e ai risultati delle banche dati, sono riusciti a risalire ad una truffa commessa poche ore prima a Parma a danno di un’anziana signora.

La vittima aveva appena segnalato di aver ricevuto in mattinata telefonate in cui l’interlocutore, presentatosi come appartenente all’arma dei Carabinieri, l’avvisava che il marito era stato vittima di una rapina in una gioielleria e che, a seguito dell’arresto dei fantomatici rapinatori, un giudice avrebbe disposto il controllo dei gioielli e del denaro che la signora aveva in casa.

Il “finto Carabiniere” aveva concluso la chiamata avvisandola che da lì a poco sarebbe arrivato un “collega” per il controllo, cui la signora ha consegnato il denaro ed i preziosi che aveva in casa. Poco dopo, però, essendosi resa conto di essere caduta in un raggiro, ha subito denunciato il tutto, permettendo di intercettare i due soggetti e di recuperare la refurtiva. Ultimati gli atti del caso, a breve la donna rientrerà in possesso dei suoi preziosi.

Si precisa che quelle finora formulate nei confronti dei soggetti denunciati sono ipotesi accusatorie ancora al vaglio della competente Autorità Giudiziaria e che il procedimento è in fase di indagine preliminare.