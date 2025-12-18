Come tradizione, Casalgrande Padana premia i propri dipendenti con 20 30 e 40 anni di anzianità

Come ogni anno, oggi si sono svolte le premiazioni dei dipendenti che nel corso del 2025 hanno raggiunto importanti traguardi di anzianità lavorativa in Casalgrande Padana, festeggiando i 20, i 30 e i 40 anni di attività in azienda che quest’anno si sono svolte all’interno della nuova sala mostra.

Per i 40 anni di lavoro è stato premiato Rinaldini Roberto.

Per i 30 anni di lavoro sono stati premiati: Alessi Elisabetta, Apollonio Giuseppe, Carbonara Luigi, Depalma Nicola, Ferrari Ilaria, Ferretti Francesca, Filippini Roberto, Palumbo Romeo, Pellati Stefano, Toro Michele e Tosi Andrea.

Per i 20 anni di lavoro sono stati premiati: Alabardi Gabriele, Anceschi Giorgia, Aureli Gabriele, Bedeschi Mattia, Bertoncelli Marco, Bonvicini Federico, Buffagni Daniele, Carretti Stefano, Casali Stefano, Casali Massimo, Cavagna Andrea, Corradin Marika, Corradini Denis, Corsi Giovanni, Costi Cristian, Covezzi Matteo, Curti Mattia, Immovilli Silvia, Mammi Simone, Mandorino Marco, Messori Simone, Montecroci Sonia, Paganelli Eugenio, Pagani Stefano, Palandri Valentina, Palladini Mauro, Poli Roberta, Pugnaghi Roberto, Rabacchi Gian Carlo, Rossi Andrea, Scaturro Laura, Spallanzani Moreno, Spallone Lucia, Toro Daniele, Torricelli Matteo, Toschi Emanuele.

Nel corso della cerimonia, il Presidente Franco Manfredini ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le maestranze:

«Ringrazio i nostri collaboratori per la professionalità, la collaborazione e l’impegno costante che nel tempo hanno consentito all’azienda una crescita continua e solida. Una “tenuta” significativa, soprattutto in un momento di particolare difficoltà come quello attuale, segnato da una crisi che ha coinvolto gran parte del settore manifatturiero.

Ad oggi sono oltre 780 le medaglie e i riconoscimenti consegnati ai dipendenti: un dato che testimonia il forte senso di appartenenza e il coinvolgimento dei lavoratori nel perseguimento degli obiettivi aziendali. Una continuità che rappresenta un valore non solo per i dipendenti, ma per l’intera comunità».

La cerimonia si è confermata anche quest’anno come un momento significativo di riconoscimento e condivisione, volto a celebrare il contributo umano e professionale che da sempre rappresenta uno dei pilastri fondamentali di Casalgrande Padana.