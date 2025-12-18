Cittadino ucraino arrestato a Reggio Emilia: spacciava per tutta la provincia

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia, nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’uomo, 44enne cittadino ucraino, era stato sottoposto a servizi di osservazione e monitoraggio per diversi giorni da parte degli agenti della Sezione Antidroga della Polizia di Stato reggiana, che ne avevano attentamente ricostruito i movimenti sul territorio provinciale. L’intervento è scattato nel momento ritenuto più opportuno dagli investigatori, quando si è presentata l’occasione propizia per documentare l’attività di spaccio.

In particolare, il soggetto si è recato nel comune di Vezzano sul Crostolo, muovendosi a bordo di un’autovettura intestata alla donna che lo ospitava presso la propria abitazione, ed è stato tallonato a vista dagli operatori della Squadra Mobile. Giunto nei pressi di un’area di sosta, l’uomo ha effettuato un rapido incontro con un acquirente, subito fermato da una pattuglia e trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di circa un grammo.

Il pusher, di rientro a Reggio Emilia, è stato invece seguito da un’altra pattuglia della Squadra Mobile e successivamente fermato e sottoposto a controllo. Addosso nascondeva altre dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito trovare un quantitativo maggiore di sostanza stupefacente, pari a circa 190 grammi di cocaina, ben nascosti sotto alcune tegole nel sottotetto, in prossimità della porticina di accesso a una pertinenza dell’abitazione.

Sulla base di quanto emerso, l’acquirente è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, e ha dichiarato, inoltre, di aver acquistato la droga dallo stesso pusher in almeno altre cinquanta occasioni.

Il soggetto arrestato, sebbene privo di precedenti di polizia, ma ritenuto dagli investigatori stabilmente inserito nel traffico di stupefacenti, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione della Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto applicando la misura degli arresti domiciliari.