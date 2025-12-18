Cina, avviate operazioni doganali speciali su tutta l’isola di Hainan

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina giovedì ha avviato delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, il più grande al mondo per estensione territoriale, consentendo un ingresso più libero delle merci estere, un ampliamento della copertura a dazi zero e misure più favorevoli alle imprese.

L’avvio delle operazioni speciali è ampiamente considerato un passo storico negli sforzi in corso della Cina per promuovere il libero scambio ed espandere un’apertura ad alto standard, in un momento storico segnato da un crescente protezionismo a livello globale.

In base ai nuovi assetti, l’isola tropicale di oltre 30.000 chilometri quadrati è stata designata come zona speciale di supervisione doganale. Ciò segna una nuova fase nello sviluppo del Porto di libero scambio di Hainan, che consente flussi più liberi di merci, capitali, persone e dati, sostenuti da dazi zero, aliquote fiscali ridotte e da un sistema fiscale semplificato.

(ITALPRESS)

-Foto Xinhua-