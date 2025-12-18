giovedì, 18 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressCina, avviate operazioni doganali speciali su tutta l’isola di Hainan





Cina, avviate operazioni doganali speciali su tutta l’isola di Hainan

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Cina, avviate operazioni doganali speciali su tutta l’isola di Hainan

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina giovedì ha avviato delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, il più grande al mondo per estensione territoriale, consentendo un ingresso più libero delle merci estere, un ampliamento della copertura a dazi zero e misure più favorevoli alle imprese.

L’avvio delle operazioni speciali è ampiamente considerato un passo storico negli sforzi in corso della Cina per promuovere il libero scambio ed espandere un’apertura ad alto standard, in un momento storico segnato da un crescente protezionismo a livello globale.

In base ai nuovi assetti, l’isola tropicale di oltre 30.000 chilometri quadrati è stata designata come zona speciale di supervisione doganale. Ciò segna una nuova fase nello sviluppo del Porto di libero scambio di Hainan, che consente flussi più liberi di merci, capitali, persone e dati, sostenuti da dazi zero, aliquote fiscali ridotte e da un sistema fiscale semplificato.
(ITALPRESS)
-Foto Xinhua-

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.