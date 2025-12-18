Castel San Pietro, contributi per i rincari energetici 2025: pubblicata la graduatoria definitiva

Pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria definitiva relativa al bando “Contributi per i rincari energetici – anno 2025”. La misura, attivata tramite avviso pubblico, è stata pensata per sostenere i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici dei rincari dei servizi energetici, con un contributo economico una tantum destinato ad alleviare l’impatto delle spese per luce, gas naturale e tariffa rifiuti (TCP) riferite all’anno 2025.

Il bando, rimasto aperto da martedì 30 settembre 2025 a martedì 28 ottobre 2025, ha registrato un’ampia partecipazione, anche maggiore dello scorso anno, con 330 domande presentate. A seguito dell’istruttoria, dieci richieste sono risultate escluse per mancanza dei requisiti previsti.

In continuità con le scelte compiute negli anni precedenti, l’Amministrazione comunale ha incrementato le risorse complessivamente stanziate fino a 150.000 euro, confermando la coerenza dell’indirizzo amministrativo adottato. L’importo massimo riconosciuto supera i 500 euro per nucleo familiare.

Il contributo, precedentemente deliberato dalla Giunta comunale e condiviso con le organizzazioni sindacali del territorio, conferma l’impegno dell’Amministrazione nel fornire un sostegno concreto e mirato alle famiglie, in un contesto segnato dall’aumento dei costi energetici e dal conseguente impatto sui bilanci domestici.

«La pubblicazione della graduatoria del bando per i contributi alle famiglie si inserisce in una linea di attenzione costante che questa Amministrazione ha scelto di mantenere rispetto alle condizioni sociali del territorio – dichiarano gli assessori Andrea Bondi e Katia Raspanti –.

Il numero significativo di domande presentate è un elemento che conferma come le difficoltà stiano coinvolgendo una platea sempre più ampia di famiglie e sollecita scelte pubbliche attente e coerenti con il contesto attuale. In questo quadro, il Comune ha scelto di intervenire attraverso misure strutturate, orientando le risorse disponibili secondo criteri di equità e priorità.

L’obiettivo resta quello di utilizzare le risorse disponibili per rafforzare la coesione e la tenuta complessiva della comunità.»

La graduatoria definitiva è consultabile secondo le modalità indicate dall’avviso pubblico all’indirizzo: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/servizio/contributi-per-i-rincari-energetici-anno-2025.