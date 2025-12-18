giovedì, 18 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneCambio al vertice del Raggruppamento “Emilia Romagna-Toscana” dell’Operazione Strade Sicure





Cambio al vertice del Raggruppamento “Emilia Romagna-Toscana” dell’Operazione Strade Sicure

Regione
Tempo di lettura Less than 1 min.

Nella caserma “Corrado Viali” il Colonnello Stanca cede il comando al Colonnello Paradiso

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Stretta di mano fra Comandanti in una località dove operano pattuglie di Strade Sicure

Presso la caserma “Corrado Viali”, sede del 121° reggimento Artiglieria Controaerei “Ravenna”, si è tenuto l’avvicendamento al vertice del Raggruppamento “Emilia Romagna–Toscana” dell’operazione “Strade Sicure” tra il Colonnello Alessandro Antonio Stanca e il Colonnello Daniele Paradiso, attuale comandante del 2° reggimento Genio “Pontieri”.

Il Raggruppamento svolge le proprie attività nelle due regioni di competenza sotto la direzione del Comando Territoriale Nord con sede a Padova.

Il colonnello Paradiso subentra quindi alla guida dei militari del Raggruppamento, impegnati quotidianamente – in concorso con le Forze dell’Ordine – nelle aree operative di Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Firenze, Prato, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. A loro è affidato il compito di sorvegliare obiettivi sensibili e siti di particolare interesse, tra cui infrastrutture ferroviarie e aeroportuali, e luoghi culturali e religiosi.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.