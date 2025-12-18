giovedì, 18 Dicembre 2025
Attivi & Vincenti: Castel Maggiore premia le buone pratiche ambientali

Questa mattina il Sindaco Luca Vignoli e l’Assessora alla sostenibilità ambientale Annalisa Cerrè hanno consegnato premi e riconoscimenti ai cittadini di Castel Maggiore che si sono distinti nel concorso  “Attivi & Vincenti”, promosso insieme a Geovest per incentivare le buone pratiche ambientali negli 11 comuni serviti dall’azienda.

Un progetto nato per premiare i cittadini più virtuosi nella gestione dei rifiuti e nelle attività di cura del territorio, con un meccanismo semplice: più punti accumulavi, più possibilità avevi di vincere i premi in palio. I punti potevano essere raccolti  con diverse azioni concrete a favore dell’ambiente, conteggiando i conferimenti di rifiuti differenziati ai Centri di Raccolta, i conferimenti di carta e plastica alle Ecostation, ma anche la partecipazione all’iniziativa Passi Puliti. 

L’estrazione finale ha decretato i cittadini più fortunati tra i partecipanti: tra essi il cittadino di Castel Maggiore Giancarlo Finessi si è aggiudicato una bici elettrica, mentre un riconoscimento speciale è stato attribuito a Maurizio Mazzoni, l’utente che con la moglie, signora Laura Govoni, ha effettuato il maggior numero di interventi di pulizia nell’ambito dell’iniziativa “Passi Puliti”, contribuendo in modo significativo alla cura attiva del territorio. A lui vanno i più sinceri e sentiti ringraziamenti per l’impegno dimostrato.

Il sindaco Luca Vignoli ha sottolineato che “l’iniziativa ha dimostrato che le azioni quotidiane, anche le più semplici, se compiute da molti, possono portare a risultati concreti per la comunità e per l’ambiente”.

L’assessora Annalisa Cerrè commenta: “Il concorso “Attivi & Vincenti” non si è limitato a premiare singoli cittadini, ma ha rappresentato un vero percorso collettivo verso una maggiore consapevolezza ambientale. Ringraziamo tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la partecipazione, con l’auspicio che questo impegno continui anche oltre il concorso, rendendo il territorio sempre più pulito, sostenibile e vivibile per tutti”.

Nella foto: da sinistra Luca Vignoli, Giancarlo Finessi con la figlia Stefania, Annalisa Cerrè, Maurizio Mazzoni e Laura Govoni

















