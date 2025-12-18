giovedì, 18 Dicembre 2025
Comune di Sassuolo
All’EuropAuditorium di Bologna arriva una nuova edizione italiana di ‘Cantando sotto la pioggia’

AppuntamentiBologna
Tempo di lettura 1 min.
Il 20 e 21 dicembre al Teatro EuropAuditorium (sabato ore 21:00 e domenica ore 16:30) una nuova, scintillante edizione italiana di Cantando sotto la pioggia, prodotta da Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF GAT. La regia, firmata da Luciano Cannito, fa rivivere tutta la magia, l’ironia e la leggerezza di uno dei musical più amati di sempre. Questa versione si distingue per un tono ancora più comico, divertente e gioioso, grazie all’adattamento dello stesso Cannito, che cura anche le coreografie.

Protagonisti d’eccezione sono Lorenzo Grilli, Flora Canto e Martina Stella, indimenticata interprete de “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, insieme ai talentuosi Vittorio Schiavone, Maurizio Semeraro e Sergio Mancinelli.

A impreziosire ulteriormente lo spettacolo, le scene sono firmate dal maestro Italo Grassi e i costumi da Silvia Califano, figlia del leggendario cantautore, che dona al progetto uno stile unico ed elegante.

La direzione musicale è affidata a Ivan Lazzara, mentre il disegno luci è curato dal visionario Valerio Tiberi: entrambi nomi di punta nel panorama dei grandi allestimenti internazionali. Il cast e l’ensemble sono stati selezionati tramite audizioni nazionali, garantendo un livello eccellente di talento vocale, danza e recitazione.

Tratto dall’omonimo film del 1952, il musical è ambientato nella Hollywood degli anni ‘20, durante la transizione dal cinema muto al sonoro. La storia segue Don Lockwood, una star del cinema muto, e il suo migliore amico Cosmo Brown nella realizzazione di un film parlato.

Il problema principale nasce quando la vanitosa co-protagonista, Lina Lamont, si rivela inadatta al nuovo cinema sonoro per la sua voce stridula. Per salvare il loro film, Don e Cosmo convincono Kathy Selden, una giovane attrice di talento, a doppiare segretamente la voce di Lina. Dopo vari fraintendimenti e momenti esilaranti, la verità verrà a galla.

 

















Redazione 1

Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

