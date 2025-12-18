Abbattuto l’ultimo diaframma della galleria ‘Casalecchio’ all’interno dello stralcio nord del nodo ferro-stradale

Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno nella città Metropolitana di Bologna.

L’abbattimento è avvenuto alla presenza, tra gli altri, del Vicepresidente e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dell’Assessora all’Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, e del Sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri.

La galleria artificiale a doppia canna e con due corsie per senso di marcia ha una lunghezza di 1,2 km; costituisce circa il 50% della nuova bretella stradale che avrà un’estesa complessiva di 2,1 km.

L’asta stradale in variante alla strada statale 64 “Porrettana”, relativa allo Stralcio Nord, composta da due corsie per senso di marcia, si sviluppa in parallelo all’autostrada A1 Milano-Roma e occupa il corridoio adiacente alla linea ferroviaria Bologna–Pistoia con inizio dall’attuale raccordo autostradale di Casalecchio, che si innesta in corrispondenza della rotonda Biagi, fino all’innesto sulla rotatoria sull’esistente SS64 Porrettana in corrispondenza dello svincolo di Faianello.

Il progetto ha tre opere significative principali:

la galleria ‘Casalecchio’ in cemento armato: oltre all’impianto di illuminazione, antincendio e di sollevamento acque di drenaggio, sarà dotata di altre impiantistiche tecnologiche quali l’impianto di pressurizzazione vie di fuga, ventilazione, controllo atmosfera, video sorveglianza;

il ponte “Rio dei Gamberi” per lo scavalco dell’omonimo torrente “Rio dei Gamberi” di lunghezza complessiva di circa 24 metri, già realizzato.

Il nuovo Cavalcaferrovia Porrettana già realizzato

Sono state completate le lavorazioni nei due punti più critici di interferenza con la viabilità locale (via Porrettana e via Marconi).

Lo stralcio in corso di esecuzione rientra nel progetto complessivo denominato “Nodo Ferro-stradale di Casalecchio di Reno”: comprende una variante integrata, ferroviaria e stradale, finalizzata al completamento infrastrutturale del corridoio appenninico della valle del Reno, con la contestuale riorganizzazione del centro urbano di Casalecchio di Reno. L’intervento stradale, dello sviluppo complessivo di circa 4 km, è suddiviso in uno “Stralcio Nord” e in uno “Stralcio Sud” che si sviluppa in continuità e attualmente in corso di realizzazione.

Si prevede il completamento dei lavori e l’apertura al traffico dello stralcio nord nel corso della stagione estiva del 2026.

Stralcio Sud del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno

Per l’intervento dello Stralcio Sud è stato designato Commissario straordinario l’ing. Eutimio Mucilli, Chief Operating Officer di Anas, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 55/2019.

Il tratto partirà in corrispondenza dello svincolo di Faianello e si connetterà alla nuova Porrettana nel Comune di Sasso Marconi in corrispondenza dello svincolo di Borgonuovo. Il nuovo asse stradale si estenderà per circa due km con una corsia per senso di marcia.

Saranno realizzati il viadotto Cantagallo e il viadotto Rotatoria di Faianello oltre al completamento dello svincolo di Faianello.

Il viadotto Cantagallo avrà una lunghezza di oltre 190 metri e scavalcherà la linea ferroviaria Bologna – Pistoia, il rio Bolsenda e via Micca; il viadotto di scavalco della rotatoria dello svincolo Faianello avrà invece una lunghezza di circa 65 metri. Lo svincolo di Faianello assicurerà la connessione del tracciato principale con la strada esistente mediante due rampe che si collegheranno alla rotatoria sottostante, anch’essa di nuova realizzazione, con un diametro esterno di 50 metri.

La consegna dei lavori è programmata per gennaio 2026 e la loro durata è prevista in 620 giorni.