Soliera, al via rifacimento segnaletica orizzontale

Ha preso il via il cartello di interventi di ripasso della segnaletica orizzontale sull’intero territorio comunale: un’operazione che interesserà più di 150 vie, tra capoluogo e frazioni, comprese arterie principali, zone residenziali, stradelli di collegamento e aree prossime a scuole, parchi e servizi. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti, migliorando la leggibilità di stop, precedenze, attraversamenti pedonali spesso resi meno visibili dal tempo e dal traffico.

«Abbiamo deciso di programmare un intervento così esteso – chiosa la sindaca Caterina Bagni – perché la sicurezza sulle strade è una priorità quotidiana. Ripassare la segnaletica significa rendere immediatamente chiari gli spazi di precedenza, gli attraversamenti e le zone più sensibili, come quelle vicine a scuole e parchi; questo tutela i cittadini e riduce i rischi di incidenti, soprattutto nelle aree più trafficate e nelle strade secondarie che collegano le frazioni».

Il progetto interesserà le arterie principali ma anche vie minori e stradelli a Limidi, Sozzigalli e nelle altre località del territorio. Le operazioni – che hanno preso il via a Sozzigalli e proseguiranno poi sul comprensorio – verranno eseguite per fasi, per limitare al minimo i disagi alla cittadinanza, con priorità alle zone caratterizzate da maggiore passaggio o funzioni sensibili.