Maranello, approvato il bilancio di previsione triennale: crescono investimenti e servizi al cittadino, si abbassano le imposte

Riduzione delle imposte locali su casa, commercio e terzo settore, ampliamento dei servizi al cittadino – con una particolare rivolta alle famiglie e ai caregiver – e nuovi investimenti sul territorio nell’ambito dell’edilizia scolastica, degli impianti sportivi e del welfare.

Sono queste le direttrici lungo le quali si sviluppa il bilancio di previsione 2026-28, approvato ieri sera dal Consiglio comunale ed elaborato dall’Amministrazione maranellese.

Anche nel prossimo triennio si ridurrà ulteriormente l’indebitamento, che scenderà del 36% grazie all’estinzione di mutui, e allo stesso tempo aumenteranno gli investimenti, che sfioreranno i 12 milioni di euro. Di questi, il 68% (8 milioni circa) giungeranno da contributi ‘esterni’, cioè provenienti da privati (imprese, fondazioni) o intercettati dal Comune attraverso bandi regionali, nazionali ed europei.

Si assesterà invece sui 25,9 milioni la spesa corrente, che sarà impiegata al 44% (percentuale in aumento) per i servizi al cittadino in ambiti quali la scuola, i servizi sociali, il supporto alle famiglie, la sicurezza, le politiche giovanili, la cultura e lo sport.

Inoltre, sul tema fiscale l’Amministrazione ha deciso di ridurre l’Imu su alcuni nodi strategici. Ad esempio attraverso l’azzeramento dell’imposta sugli affitti in garanzia destinati alle politiche abitative comunali, la riduzione di un punto sul piccolo e medio commercio (da 7.6 a 6.6) e diverse agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore.

Contestualmente le altre tasse nel 2026 – Irpef, Tari e Imposta di soggiorno – resteranno invariate.

“Riguardo alle imposte – spiega Davide Nostrini, Assessore al Bilancio – abbiamo voluto porre la massima attenzione su tematiche particolarmente rilevanti per la collettività, dalla casa al commercio di prossimità. Alla diminuzione delle aliquote abbiamo inoltre affiancato nuove misure a sostegno delle famiglie, a partire dall’introduzione dello status di caregiver per il diritto di accesso ai servizi comunali a domanda. La conciliazione tra vita e lavoro nella quotidianità resta una delle nostre priorità: vanno in questa direzione, infatti, anche le conferme sull’accoglimento di tutte le richieste per i nidi, sul sostegno a tutti i bimbi con disabilità nei centri estivi comunali e sulle tante attività di supporto educativo scolastico ed extrascolastico svolte sul territorio”.

“La riduzione della pressione fiscale su alcune voci, il potenziamento dei servizi e l’aumento degli investimenti sul territorio sono gli elementi che stanno caratterizzando questa Amministrazione – precisa il Sindaco di Maranello, Luigi Zironi – e le sue politiche finalizzate a migliorare la qualità della vita, mettendo al centro le persone e le loro esigenze. Il mantenimento di un bilancio in salute, lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale dinamico e attrattivo, il recupero sempre più efficiente dell’evasione fiscale e la capacità di intercettare contributi ‘esterni’ sono condizioni create nel corso degli anni, oggi fondamentali per poter agire su tutti questi fronti a favore dei cittadini, soprattutto a tutela dei più fragili e in collaborazione con tutte le componenti della comunità. Uno dei progetti più rappresentativi, ormai in dirittura d’arrivo, è infatti l’Ospedale di Comunità che sorgerà presto a Gorzano: andrà a completare un vero proprio Polo socio-sanitario, arricchito dalla presenza di tante realtà del volontariato.

Più nel dettaglio, nel prossimo triennio i principali investimenti saranno destinati ad opere pubbliche che coinvolgeranno settori quali il welfare (1,2 milioni di euro), l’edilizia scolastica (2,4 milioni) e gli impianti sportivi (6,4 milioni).

Tra i progetti finanziati compaiono la nuova palestra (4 milioni di euro) che sorgerà nell’ambito del Polo M-TECH di Alta Formazione, la Sala fitness (2,3 milioni) che andrà ad ampliare l’offerta del Parco dello Sport assieme al nuovo campo multisport, dove si potrà giocare a pallavolo, basket, calcio a 5, baskin o sitting volley (discipline inclusive) in un unico impianto modulare.

Sono inoltre previsti la riqualificazione e l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia ‘Agazzi’ (584mila euro) e delle scuole secondarie di 1° grado ‘Ferrari’ e ‘Galilei’ (1,6 milioni di euro). In tutti gli edifici scolastici verranno anche effettuate manutenzioni straordinarie e saranno acquistati arredi e attrezzature per una spesa complessiva di 165mila euro.

Altre manutenzioni straordinarie, sia sugli immobili che sugli impianti, riguarderanno invece la CRA Stradi (un milione di euro), mentre gli spazi utilizzati dalle associazioni di volontariato presso la Bocciofila verranno riqualificati per una spesa di 130mila euro.

Ulteriori investimenti significativi coinvolgeranno la viabilità, il verde, la mobilità sostenibile e la sicurezza. Ad esempio, ci sarà il completamento del nuovo tratto ciclopedonale lungo il Percorso Natura del Tiepido tra Torre Maina-Serramazzoni (571mila euro di quadro economico, di cui 500mila finanziati dalla Regione), manutenzioni stradali straordinarie per 730mila euro, la riqualificazione e la manutenzione della pubblica illuminazione (135mila euro).

Altri 110mila euro saranno utilizzati per la cura del verde e per il rinnovo dei giochi nei parchi, mentre sul tema della sicurezza verranno investiti 130mila euro per potenziare la videosorveglianza e migliorare il presidio del territorio, anche attraverso strumenti sempre più all’avanguardia in dotazione alla Polizia locale.

Infine, con una spesa prevista di 590mila euro, verranno finanziate manutenzioni straordinarie su alloggi sociali, cimiteri e su altri edifici pubblici.

A questi interventi si aggiungeranno studi di fattibilità finalizzati a valutare nuovi progetti per la mobilità nel centro cittadino e nelle frazioni, nonché per la riqualificazione di aree a vocazione turistica, commerciale e aggregativa. E proseguirà, nel frattempo, il lavoro di ricerca e progettazione per candidarsi ad ogni bando utile ad intercettare nuovi fondi.