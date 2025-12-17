La magia del Natale a Fiorano e Spezzano

Ultimo fine settimana a Fiorano Modenese per lasciarsi avvolgere dalla magia del Natale. Sabato 20 dicembre, in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano per tutto il giorno ci saranno attività per bambini, trucca bimbi, Babbo Natale, mercatino degli hobbisti, degustazioni gastronomiche, oltre all’esibizione di un coro gospel, organizzati dall’Associazione Fiera di San Rocco, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

In serata, alle 20, tombola a Casa Corsini. In centro a Fiorano, continuano le animazioni per grandi e piccoli nella cornice di piazza Ciro Menotti, vestita a festa, con l’albero di Natale, il giardino nordico, il bus di Babbo Natale a due piani con le divertenti attività per i più piccoli e la nuova installazione natalizia di Lunati, dal titolo “Il mondo è nelle tue mani” con la possibilità di partecipare al contest fotografico. Per tutto il fine settimana le gustose specialità del La Sfoglia in piazza.

Dalle 10 alle 11 in ludoteca al BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico) il laboratorio creativo “La magia del Natale” per bambini dai 4 ai 5 anni (accompagnati da un adulto) a ingresso gratuito, previa prenotazione.

Alle ore 16.30 inaugura, alla Casa delle Arti “Vittorio Guastalla”, la mostra collettiva di pittura “Aspettando la neve” a cura dell’associazione Arte e Cultura, ingresso libero e gratuito. La mostra sarà aperta dalle 16 alle 19 ogni fine settimana fino al 6 gennaio (compreso). Il 3 e 4 gennaio due “pomeriggi in arte” con laboratorio artistico per tutte le età e buffet a offerta libera, prenotazione obbligatoria al 33418905567.

Sabato alle ore 21, lo spettacolo di danza “Sogna”, saggio di Natale della scuola Dancing Time del G.S. Libertas di Fiorano.

Domenica 14 dicembre, in piazza Ciro Menotti tra tutte le animazioni, sarà anche possibile fare acquisti al mercatino natalizio curato dall’associazione culturale Talenti e gli stand delle associazioni di volontariato del territorio.

Alle ore 11, al teatro Astoria, verrà presentato il 12° volume del libro strenna natalizia “Mi ritorna in mente”, memorie del territorio di Fiorano raccontate da Luigi Giuliani e Luciano Callegari.

Alle ore 12 gli auguri di Natale con spumante e panettone, a cura del Club Amici di Fiorano.

In serata, alle 19, al Santuario di Fiorano, è in programma il concerto “Note di pace. Voci di speranza” a cura della Corale Annoni Campori, diretta da Marco Montorsi con Roberta Pezzuoli al pianoforte, Maria Takahashi soprano e Patrizia Vezzelli al flauto. Ingresso libero.

Il programma degli eventi in centro a Fiorano è curato dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con gli uffici comunali e le associazioni. Le iniziative sono gratuite, sostenute da Cesar Ceramiche; AAO Vivai e Azienda agricola Covili per l’albero di Natale e il giardino nordico; Smaltochimica per l’installazione di Lunati Manufacturing.

Il programma completo degli appuntamenti natalizi a Fiorano Modenese è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it.