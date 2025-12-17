mercoledì, 17 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaCrevalcore: costringe la nonna ad ospitarlo e la maltratta





Crevalcore: costringe la nonna ad ospitarlo e la maltratta

BolognaCrevalcoreCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura 1 min.

Arrestato dai carabinieri della locale Stazione

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno eseguito un’ordinanza del Giudice che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 31enne italiano, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La misura cautelare che ha portato all’arresto dell’uomo è scaturita da un accertamento dei militari che erano venuti a conoscenza dei fatti accaduti alla persona offesa, la nonna dell’indagato. I Carabinieri, in sinergia con i Servizi sociali e ASP Seneca – Azienda Servizi alla Persona, hanno accertato che di recente il nipote aveva cambiato “domicilio”, passando dal furgone adibito a camper, alla casa dell’anziana, dove si era stabilito senza chiedergli il permesso.

Così, invece di ricambiare la gentilezza della nonna che a fronte di un rapporto di parentela si era trovata costretta a ospitarlo, aveva iniziato a trattarla male, facendola vivere “…costantemente nel terrore…”, come riportato dal Giudice che ha firmato la sua cattura e la conseguente custodia in un Istituto penale. Tra le pratiche adottate dal 31enne per maltrattare la nonna, ci sono le violenze psicologiche, le ingiurie, gli scatti d’ira, i danneggiamenti del mobilio, le minacce di morte del tipo “Ti ammazzo!”, “Se mi denunci, ti brucio la casa!” etc. Tra i comportamenti citati nell’ordinanza, si fa riferimento anche a delle aggressioni fisiche che il 31enne avrebbe commesso nei confronti della nonna, tirandole i capelli, prendendola a calci e obbligandola a uscire dalla sala da pranzo quando era lui a mangiare.

Rintracciato dai Carabinieri, il presunto responsabile è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.