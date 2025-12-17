Blitz dei carabinieri a Bentivoglio: arrestato un 50enne trovato con droga e denaro

I Carabinieri della stazione di Bentivoglio, al termine di mirate perquisizioni domiciliari eseguite su delega della Procura della Repubblica di Bologna, hanno arrestato un 50enne italiano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e segnalati alla Prefettura di Bologna un 37enne e una 49enne come assuntori di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni, effettuate con l’ausilio di un’unità cinofile del Comando Provinciale di Bologna, hanno consentito ai Carabinieri di rinvenire all’interno dell’abitazione del 50enne – occultati all’interno di un attrezzo da palestra – 19 involucri termo sigillati contenenti 10 grammi di cocaina e una cospicua somma di denaro contante pari a 8.000euro, tutti ritenuti provento di attività di spaccio. Nell’abitazione dei due segnalati invece, i Carabinieri hanno recuperato circa 1 grammo di hashish ed alcune foglie di marijuana, rispettivamente nella disponibilità del 37 e della 49enne, entrambi italiani.

Tutta la sostanza stupefacente e i soldi sono stati sequestrati, il 50enne, invece, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, tradotto in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria; l’arresto è stato convalidato e l’uomo lasciato in regime degli arresti domiciliari.