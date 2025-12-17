Awed, Dose e Dadda tornano al Celebrazioni di Bologna con “Esperienze D.M.”

Continua il successo dello spettacolo Esperienze D.M. proposto dalle star del web Awed, Dose e Dadda. Giunto alla sua terza edizione dopo una prima e una seconda stagione da record, lo show ha già collezionato tre serate sold out al Teatro Celebrazioni di Bologna.

I tre influencer – Simone Paciello, Riccardo Dose e Daniel D’Addetta – con milioni di follower sui social e altrettante visualizzazioni su YouTube, tornano sul palcoscenico bolognese domenica 21 dicembre, con una doppia replica, alle 17.00 e alle 21.00.

Il loro format segue la collaudata formula narrativa delle precedenti edizioni, ma si arricchisce di nuove esperienze e storie inedite, che ruotano sempre attorno a tematiche piccanti e che i tre presenteranno con la consueta travolgente energia e la straordinaria abilità di improvvisare e interagire con il pubblico.

Lo spettacolo è consigliato ai maggiori di 18 anni.

Esperienze D.M. è una produzione Ridens in collaborazione con Doom Entertainment.

Info: Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it