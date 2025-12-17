mercoledì, 17 Dicembre 2025
Awed, Dose e Dadda tornano al Celebrazioni di Bologna con “Esperienze D.M.”

Continua il successo dello spettacolo Esperienze D.M. proposto dalle star del web AwedDose Dadda. Giunto alla sua terza edizione dopo una prima e una seconda stagione da record, lo show ha già collezionato tre serate sold out al Teatro Celebrazioni di Bologna.

I tre influencer – Simone Paciello, Riccardo Dose e Daniel D’Addetta – con milioni di follower sui social e altrettante visualizzazioni su YouTube, tornano sul palcoscenico bolognese domenica 21 dicembre, con una doppia replica, alle 17.00 e alle 21.00.

Il loro format segue la collaudata formula narrativa delle precedenti edizioni, ma si arricchisce di nuove esperienze e storie inedite, che ruotano sempre attorno a tematiche piccanti e che i tre presenteranno con la consueta travolgente energia e la straordinaria abilità di improvvisare e interagire con il pubblico.

Lo spettacolo è consigliato ai maggiori di 18 anni.

Esperienze D.M. è una produzione Ridens in collaborazione con Doom Entertainment.

Info: Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it

















