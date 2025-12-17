Aggiornamenti in merito alle chiusure in corso o programmate in Tangenziale a Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, lo svincolo 6 Castelmaggiore che era chiuso dallo scorso gennaio, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna “Linea Verde”, tornerà ad essere regolarmente fruibile in entrata verso San Lazzaro di Savona/A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di lunedì 22 dicembre. Rimarrà, invece, chiuso in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, fino al termine delle lavorazioni sulla viabilità ordinaria. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna e 10 Zona Industriale Roveri, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 11 bis Castenaso Ravenna e 11 San Vitale, in entrata verso Casalecchio/A1 e l’uscita dello svincolo 11 non sarà raggiungibile, per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, via Enrico Mattei, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Armando Ghedini, via del Muratore, rotonda Acqua Fresca, rotonda Armando Gagliani, Via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri; -per la chiusura dell’entrata dello svincolo 11 bis e 11: svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare allo svincolo di San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.