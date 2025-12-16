martedì, 16 Dicembre 2025
Variazione negli orari di apertura delle isole ecologiche di Guastalla durante le festività

AmbienteBassa reggianaGuastalla
Tempo di lettura Less than 1 min.
Nelle giornate del 24 dicembre 2025 e del 31 dicembre 2025 le isole ecologiche di Guastalla (Via Castagnoli 335/7514188) e di San Giacomo (Via Einaudi Z.I. 335/7158708) saranno aperte solo al mattino dalle 9.00 alle 12.00. Nei restanti giorni gli orari di apertura rimarranno invariati.

















Redazione 1

