martedì, 16 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCeramicaUna borsa di studio in memoria di Franco Vantaggi





Una borsa di studio in memoria di Franco Vantaggi

CeramicaIn evidenzaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Confindustria Ceramica promuove una borsa di studio presso l’Università di Modena e Reggio Emilia in memoria di Franco Vantaggi, storico dirigente dell’associazione di via Monte Santo scomparso nel novembre dell’anno scorso.

L’annuncio è arrivato in apertura del convegno ‘Il rapporto università-imprese e le sfide del territorio’ svoltosi oggi presso la sede dell’associazione cui fanno capo le ceramiche italiane. “Con pragmatismo e ironia riuscì a traghettare le aziende oltre la crisi lasciando un segno indelebile”, scrive UNIMORE.

 

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.