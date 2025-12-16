Sabato 20 dicembre il Villaggio di Natale in centro a Castelnovo Sotto

Sabato 20 dicembre il “Villaggio di Natale” arriverà nel centro storico di Castelnovo di Sotto con tanto divertimento, cibi sfiziosi e spettacoli.

A partire dalle ore 9 ci saranno il mercatino natalizio, Babbo Natale sotto i portici, gli zampognari lungo le vie del centro, l’apertura della pista da pattinaggio, lo stand con zucchero filato, frittelle, crepes, bomboloni caldi, vin brulè e cioccolata calda.

A partire dalle 15.30 si potranno portare le letterine a Babbo Natale nella chiesa della Madonna e ci sarà un omaggio, offerto dall’associazione dei commercianti Botteghe della Rocca, a tutti coloro che parteciperanno alla spedizione. Si potrà ballare con il gruppo LG Evolution, ci sarà uno spettacolo di magia con il mago Vitor e ci saranno i canti natalizi grazie alla scuola di musica Cepam.

A partire dalle ore 16 si friggerà il gnocco del Castlein.

Sempre il 20 dicembre tre cori nella chiesa San Leonardo di Cogruzzo

La musica del Natale risuonerà a Cogruzzo con il Concerto corale natalizio in programma sabato 20 dicembre, alle ore 18, nella Chiesa di San Leonardo in via San Leonardo 1.

L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dal Circolo ANSPI “Don Urbano Bellini” APS ETS di Cogruzzo, in collaborazione con l’Unità Pastorale San Francesco d’Assisi e con AERCO – Associazione Emiliano-Romagnola Cori, e si svolge con il patrocinio dell’Unione Terra di Mezzo e del Comune di Castelnovo di Sotto.

Protagonisti della serata saranno tre realtà corali: il Coro Vocinsieme di Praticello di Gattatico, il coro scolastico coro scolastico dell’istituto comprensivo Don Dossetti di Cavriago e il coro di voci bianche CavriCanto di Cavriago. Dirigerà l’esibizione Ilaria Cavalca

Il programma unirà voci adulte e giovanili, offrendo un percorso musicale dedicato al clima e ai valori del Natale.