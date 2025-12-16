Proseguono a San Felice sul Panaro gli appuntamenti natalizi 2025

Venerdì 19 dicembre alle 17,30, partenza della sfilata dei trattori “Al più bel mutor ad Nadal”, secondo concorso trattori addobbati, e posizionamento dei mezzi nelle vie del centro. Ci saranno poi gnocchi fritti, affettato e torte da passeggio a cura della Pro Loco, con cioccolata calda e vin brulè a cura dei commercianti. Musica con Dj Matteo.

Sabato 20 dicembre, in via Ferraresi alle 15.30, truccabimbi. Alle 17.30 ancora sfilata dei trattori e posizionamento nelle vie del centro, con frittelle e torte da passeggio a cura della Pro Loco e cioccolata calda e vin brulè a cura dei commercianti. Musica con Dj Matteo.

Domenica 21 dicembre, dalle 7.30 alle 15, in centro storico, villaggio degli elfi e dalle 10 slitta di Babbo Natale. Durante la giornata si svolgerà il mercatino, mentre dalle 15, al Palaround, ci sarà la grande tombola di Natale. Per iscrizioni: 339/6547757 (Simona) e 339/4647315 (Cristina). Dalle 17.30 sfilata dei trattori illuminati per le vie del centro e chiusura del concorso “Al più bel mutor ad Nadal”. Alle 19.30, all’asilo di Rivara, cena aperta a tutti con premiazione dei vincitori. Saranno estratti a sorte tre nominativi tra chi ha votato per il concorso dei trattori. Ai tre fortunati sarà consegnato un premio. Per prenotazioni per la cena: 353/4805283 (Simona). Durante la cena musica con Dj Matteo.

Domenica 4 gennaio 2026, ultimo appuntamento con le iniziative natalizie: alle 15 al Palaround, tombola della Befana con ricchi premi in giocattoli. Per iscrizioni: 339/6547757 (Simona) e 339/4647315 (Cristina). Il Natale a San Felice è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.