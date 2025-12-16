“Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi” al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme

Sabato 26 dicembre, al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme, “Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi” con il duo Marco Dondarini e Davide Dalfiume. Ospite Matteo Monì, comico imitatore con esperienza quarantennale. Doppio spettacolo alle 16.30 e alle 21.00.

Un salotto-spettacolo ricco di aneddoti, scenette e atmosfere da vero Varietà, per ripercorrere una carriera artistica attraverso ricordi, suggestioni e imitazioni dei grandi protagonisti del cabaret e della televisione. Sulla scena con la loro verve e simpatia, il duo comico Marco Dondarini e Davide Dalfiume che quest’anno ha invitato Matteo Monì, comico imitatore con esperienza quarantennale che ha partecipato a festival e programmi della televisione e del cinema. Non mancheranno altri ospiti a sorpresa.

Nata da un’improvvisazione piaciuta molto durante il Festival dei Comici del Borgo 2025, trattasi di una vera e propria parodia del talk show televisivo, in cui quello che sembra vero spesso è finto e quello che sembra finto, spesso è vero.

Matteo Monì, cabarettista, ha iniziato la sua carriera nel 1980 in una piccola radio libera del Ravennate, dove proponeva programmi comici e spot pubblicitari usando le sue capacità di imitatore. Ha esordito come presentatore al Derby di Milano, locale che in quegli anni era il trampolino di lancio per moltissimi comici. Ha partecipato e vinto il festival per imitatori dedicato ad Alighiero Noschese e in seguito il Festival di Ariccia. Nel 1991 e 1992 è arrivato tra i finalisti al programma Rai “Stasera mi butto”. Ha lavorato al fianco di nomi importanti della televisione e del cinema come Nino Manfredi e Raffaella Carrà. Ad oggi, oltre ad aver scoperto e lanciato nomi importanti della comicità, è il direttore artistico del Premio Sganassau.

Posti disponibili. Biglietteria aperta eccezionalmente sabato 20 dicembre dalle ore 10 alle ore 13.

Prenotazioni: Teatro La Bottega del Buonumore APS cell. 353 4045498 e dalle ore 18.00 alle 20.00 tel. 0542-43273. Biglietti: € 14,00. On line sul circuito vivaticket.

La stagione è curata dal direttore artistico Davide Dalfiume, realizzata dal Teatro La Bottega del Buonumore APS in collaborazione col Comune di Castel San Pietro Terme.