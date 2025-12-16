martedì, 16 Dicembre 2025
Le carte d’identità cartacee saranno valide fino al 3 agosto, i servizi del Comune per favorire il rinnovo

Bologna
A Bologna sono interessati al cambio di documento 63.368 residenti

Come previsto dalla Circolare 76/2025 del Ministero dell’Interno, le carte d’identità cartacee saranno valide fino al 3 agosto 2026 perché non sono dotate di MRZ (Machine Readable Zone), la zona a lettura ottica, e non soddisfano i requisiti individuati dal Regolamento UE 2019/1157 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione.

Le carte d’identità cartacee vengono attualmente rilasciate dai Comuni solo in casi eccezionali di documentata urgenza. A Bologna, al 30 novembre, le persone residenti in possesso di una carta di identità cartacea già scaduta o in scadenza entro il prossimo 3 agosto sono 63.368.

Per favorire il rinnovo dei documenti d’identità, a partire da gennaio – come indicato in una delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi – è previsto un ampliamento dell’offerta del servizio attraverso aperture supplementari dedicate, ad accesso libero. In particolare:

  • l’Ufficio di prossimità di piazza Liber Paradisus, dal 7 gennaio 2026, sarà aperto martedì e giovedì, dalle 13 alle 18 e il sabato mattina dalle 8 alle 13;
  • l’Ufficio di prossimità di Piazza Maggiore, dal 10 gennaio, sarà aperto il sabato dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

È inoltre previsto un servizio dedicato presso le case di riposo e le case residenza per anziani per agevolare le persone ospiti.

















