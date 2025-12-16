Joyful Gospel Choir e il Coro Gospel From Boston venerdì al Teatro di Bagnolo in Piano

Joyful Gospel Choir con il Coro Gospel From Boston venerdì 19 dicembre ore 21.00 saranno al Teatro di Bagnolo in Piano.

Il Joyful Gospel Choir è un insieme di talenti che ha diffuso, attraverso le loro voci, l’entusiasmo e la fede per più di quarant’anni. Pionieri di quella che è stata rinominata musica Gospel contemporanea, sono un punto di riferimento per la comunità religiosa americana. Leon Beal, storico fondatore del coro, sarà accompagnato dal suo collaboratore e amico di lunga data Ronald Davis. Insieme a loro, le talentuose Athene Wilson e Darlene Wynn e Odaine Williams alle tastiere.

Informazioni e prenotazioni: 366.320.6544