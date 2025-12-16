martedì, 16 Dicembre 2025
Joyful Gospel Choir e il Coro Gospel From Boston venerdì al Teatro di Bagnolo in Piano

AppuntamentiBagnolo in PianoReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
Joyful Gospel Choir con il Coro Gospel From Boston venerdì 19 dicembre ore 21.00 saranno al Teatro di Bagnolo in Piano.

Il Joyful Gospel Choir è un insieme di talenti che ha diffuso, attraverso le loro voci, l’entusiasmo e la fede per più di quarant’anni. Pionieri di quella che è stata rinominata musica Gospel contemporanea, sono un punto di riferimento per la comunità religiosa americana. Leon Beal, storico fondatore del coro, sarà accompagnato dal suo collaboratore e amico di lunga data Ronald Davis. Insieme a loro, le talentuose Athene Wilson e Darlene Wynn e Odaine Williams alle tastiere.
Informazioni e prenotazioni: 366.320.6544

 

 

















