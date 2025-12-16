martedì, 16 Dicembre 2025
I prezzi al consumo di novembre 2025 a Bologna

Bologna
Tempo di lettura 1 min.
Nella città  di Bologna per il mese di novembre  2025 l’indice  dei prezzi al consumo  per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di -0,4% e un tasso tendenziale di +0,9%.

In novembre sono in aumento  su base annua le divisioni di “Altri beni e servizi”  (+3,6%); dei “Servizi   ricettivi  e  di   ristorazione”  (+2,2%)   e  “Bevande   alcoliche   e  tabacchi”   (+2,2%); “Istruzione” (+1,9%); e “Servizi sanitari e spese per la salute” ( +1,9%); dei “Prodotti alimentari e bevande  analcoliche”  (+1,5%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,8%); di “Abbigliamento e calzature” (+0,4%) e dei “Trasporti” (+0,4%); sono in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa” (-0,8%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-1,1%); e “Comunicazioni” (-5,5%).

Il tasso tendenziale  dei Beni per il mese di novembre  diminuisce  rispetto  al mese precedente (-0,4% da +0,2%); continua  a diminuire  leggermente l’inflazione  dei Servizi rispetto  a ottobre (+2,4% da +2,7%).

La  componente  di  fondo,   che  esclude   gli  alimentari  e  i prodotti  energetici, registra   un rallentamento rispetto  a ottobre (+1,7% da 2,1%).

Rispetto a ottobre, nel mese di novembre  si registra un rallentamento nella variazione dei prezzi sia dei prodotti acquistati con maggior  frequenza dai consumatori  (+2,2% da +2,8% di ottobre); che dei beni acquistati con media frequenza  (+0,1% da +0,6% di ottobre); per i prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza  di acquisto  si registra una variazione nulla (+0,5%).

 

 

















