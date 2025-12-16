Fiabe in Rocca, sabato a Vignola

Sabato 20 dicembre la Rocca di Vignola, in occasione delle giornate a ingresso gratuito, si trasforma in un regno di storie, un luogo dove il medioevo incontra il fantastico. Kirtan accompagnerà bambine, bambini e adulti in una visita speciale, gratuita, che si trasforma in una nuova avventura. Tre appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, alle 10.30, 15.00 e 17.00, per diventare protagonisti di una fiaba tra le mura della Rocca. Tra sale dipinte, scale antiche e stanze che conservano ancora l’eco della vita medievale, la Rocca diventerà infatti lo scenario ideale per vivere racconti, storie e avventure. Le fiabe saranno un modo per conoscere, sentire e stare insieme.

La visita è pensata per le famiglie e per chi desidera condividere un tempo diverso e prezioso con i più piccoli.

La partecipazione è gratuita basterà presentarsi in Rocca dieci minuti prima dell’orario di inizio della visita.

L’intervento di Romagnoli, attore, formatore e performer dalla lunga esperienza, porta all’interno degli spazi della Rocca una lettura sensibile e personale del luogo; le sue visite, molto apprezzate dal pubblico, si distinguono per la capacità di restituire profondità storica e risonanza emotiva. Roberto Romagnoli – noto con il nome d’arte “Kirtan” – da anni alterna performance, progetti formativi e pratiche di narrazione legate ai luoghi.