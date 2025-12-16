Etra d’Inverno, venerdì in Rocca di Vignola con il concerto “Omaggio a Ennio Morricone”

Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, prende il via Etra d’Inverno, la rassegna musicale con la direzione artistica di Andrea Candeli, realizzata in collaborazione con il Laboratorio Culturale APS. L’ingresso agli eventi è gratuito.
La Sala dei Contrari della Rocca di Vignola si accende con il primo appuntamento della rassegna: Omaggio a Ennio Morricone, affidato ai Solisti dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Un viaggio emozionante attraverso le musiche da film più celebri del Maestro, interpretate da Renata Campanella (soprano), Cristina Zambelli (tromba), Andrea Medici (clarinetto), Andrea Candeli (chitarra) e Stefano Giaroli (direzione e pianoforte).
Il prossimo concerto della rassegna è previsto per sabato 27 dicembre, sempre alle 21, con il Joy Gospel Choir, ensemble noto per la capacità di intrecciare tradizione e contemporaneità.
Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, si terranno nella Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, con ingresso da via Ponte Muratori.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.roccadivignola.it o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo info@roccadivignola.it o al numero 059 775246.