Donazione natalizia della Polizia Penitenziaria al reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova

Reggio EmiliaSanità
Una delegazione di quattro agenti della Polizia Penitenziaria con la Direttrice del carcere di Reggio Emilia dottoressa Lucia Monastero e il comandante Armando Di Bernardo ha fatto visita al reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova per consegnare una donazione in denaro e regali ai piccoli ricoverati.

A compiere la donazione di mille euro sono stati gli agenti della Polizia penitenziaria in servizio negli istituti penali di Reggio Emilia insieme a don Daniele Simonazzi e alla sua parrocchia di Pratofontana in occasione delle feste natalizie. La donazione è dedicata Vincenzo Coccoli, agente scomparso di recente, in memoria del quale è stata realizzata una targa commemorativa anche questa donata al reparto. Alla breve cerimonia era presente la moglie.

Gli agenti in visita in ospedale hanno portato anche alcuni panettoni da condividere fra il personale sanitario, i piccoli pazienti e i loro genitori nel corso delle prossime festività insieme a caramelle e cioccolatini.

“Siamo grati della vostra vicinanza – ha detto il Direttore della Pediatria Alessandro De Fanti – questi gesti di solidarietà scaldano il cuore. Grazie da parte di professionisti e operatori e grazie da parte dei nostri piccoli ricoverati per i quali ricevere un pacchetto sorpresa per le feste da trascorrere in ospedale è molto più di un semplice regalo, è un grande sorriso, una carezza, un abbraccio caldo in un momento di difficoltà”.

















