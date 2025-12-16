Con ‘Cento storie per cento canzoni’ Luca Barbarossa venerdì al Duse di Bologna

Dopo il sold out della scorsa Stagione, Luca Barbarossa torna, venerdì 19 dicembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna, con il suo ‘Cento storie per cento canzoni’, spettacolo di musica e parole tratto dal suo ultimo libro.

Con lo spirito del cantastorie, Luca canta e suona dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconta i retroscena, le curiosità che si nascondono dietro ognuna di esse, ma anche il contesto storico, legato a doppio filo con il nostro vissuto, quello che proviamo e ricordiamo attraverso ogni singola canzone. La storia della canzone passa attraverso le trasformazioni della nostra società, le battaglie per i diritti civili, le piccole grandi rivoluzioni del costume, i suoni delle diverse epoche, dal Risorgimento a oggi. Nel libro come nella scaletta del concerto i pezzi sono quelli che hanno segnato la vita di Luca e la nostra, da Lucio Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Franco Battiato a Francesco De Gregori. Il concerto è la condivisione di emozioni, fotogrammi e momenti che hanno segnato intere generazioni. Oltre Luca alla voce e chitarra acustica, sono con lui sul palco Claudio Trippa alle chitarre e il polistrumentista Alessio Graziani, entrambi musicisti della Social Band. Ad accompagnare lo show le suggestive proiezioni dell’Antica Proiettereia.

