Castelnovo Monti, il piazzale davanti alla Pubblica Assistenza sarà intitolato ai Volontari della Croce Verde

“Siamo davvero orgogliosi, grati e commossi nell’annunciare che mercoledì, 24 dicembre, vigilia di Natale alle ore 14 intitoleremo il piazzale antistante alla sede della nostra Pubblica Assistenza, ai Volontari della Croce Verde”. Così il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini, ha annunciato ufficialmente questo passaggio importante, che di fatto completa le celebrazioni per i 50 anni di Croce Verde.

“Siamo felicissimi per questo passaggio – continua Fiorentini – che ha visto l’Amministrazione Comunale procedere celermente sulle pratiche per arrivare all’intitolazione. Crediamo sia un segnale doveroso verso chi ogni giorno si impegna con grande dedizione per essere vicino alle fasce più fragili della comunità, chi ha bisogno di soccorso, gli ammalati, gli anziani”.

La Croce Verde di Castelnovo Monti è nata ufficialmente nel 1975, in occasione dell’acquisizione pubblica dell’Ospedale Sant’Anna, in precedenza Casa di cura Principe Umberto fondata dall’Onorevole Pasquale Marconi.

“Questi 50 anni – conclude Fiorentini – compongono una storia bellissima, di strutture, di mezzi che si sono avvicendati, ma soprattutto di persone, di collaboratori e volontari che hanno portato la Croce Verde a consolidarsi come un servizio fondamentale, oggi, della sanità in montagna. Una storia che meritava di essere celebrata anche intitolando il piazzale ai nostri volontari e volontarie. A breve uscirà anche un libro sui nostri 50 anni. Nel frattempo invito tutta la comunità di Castelnovo, Vetto e dell’Appennino la vigilia di Natale alle 14 per questo momento di festa insieme”.