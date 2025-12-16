Carpi: 26enne campano trovato con quasi 15 chili di stupefacente tra hashish e marijuana

Nella serata del 9 dicembre scorso, a Carpi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, coadiuvati dai Carabinieri del NORM di Carpi, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 26 anni, di origine carpigiana, gravemente indiziato di detenzione ai fini spaccio di un cospicuo quantitativo di diverse sostanze stupefacenti.

L’attività è scattata all’esito di un servizio di controllo del territorio svolto in abiti civili, nel

momento in cui i Carabinieri hanno controllato l’indagato mentre si aggirava con fare sospetto nei paraggi della propria abitazione, a Carpi.

Una volta identificato, visti i suoi numerosi precedenti di polizia specifici, i Carabinieri,

sussistendone i presupposti di legge, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato kg. 13 circa di hashish suddivisa in decine di panetti, kg. 1,8 circa di marijuana contenuto in due buste in cellophane trasparente, due sacchetti contenenti 15 grammi di cocaina e 0,5 grammi di metanfetamina, nonché strumenti elettronici solitamente utilizzati per la lavorazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il successivo 11 dicembre, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena

ha convalidato l’arresto applicando all’indagato, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, la misura cautelare della custodia in carcere.

Si rammenta che la persona sottoposta ad indagini deve considerarsi presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.