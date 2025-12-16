Bologna, misura cautelare nei confronti di un 50enne indagato per atti persecutori

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno eseguito un’ordinanza del Giudice che dispone la misura cautelare nei confronti di un 50enne italiano, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per atti persecutori. L’uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna che lo aveva denunciato ai Carabinieri perché spaventata dal suo atteggiamento geloso.

Il 50enne, infatti, invece di farsi da parte e accettare la fine della relazione, terminata un anno fa, aveva iniziato a perseguitarla, nel tentativo di riallacciare il rapporto. Rifiutato dalla donna che aveva deciso di rifarsi una nuova vita, il 50enne, preoccupato di vederla frequentare altri uomini, o colleghi, visto che lavoravano nella stessa azienda, non la perdeva mai di vista e le cronometrava la pausa mensa, per scoraggiarla ad avere anche scambi di parole con altre persone che conoscendo l’indole pericolosa dell’uomo, le stavano alla larga, temendo rappresaglie.

A settembre, durante lo stesso turno di lavoro, il 50enne, preso da un raptus di gelosia, afferrava l’ex compagna per il collo e tenendola stretta le pronunciava minacce di morte. Rintracciato dai Carabinieri, il 50enne è stato sottoposto alla misura cautelare, con applicazione del braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti e tutelare la vittima.