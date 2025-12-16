martedì, 16 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaAvviata a Bologna la formazione della Polizia di Stato sull’uso delle “sacche...





Avviata a Bologna la formazione della Polizia di Stato sull’uso delle “sacche da lancio” per il soccorso in acqua

Bologna
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si è svolta oggi la prima delle giornate di formazione rivolta agli operatori della Polizia di Stato in servizio presso l’U.P.G.S.P. e i commissariati per l’utilizzo delle sacche da lancio, dispositivi di soccorso volto al recupero di persone in difficoltà in ambiente acquatico.

L’iniziativa, che rientra nel percorso avviato dalla Questura di Bologna in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, riguarda il corretto utilizzo di questi strumenti di salvataggio, particolarmente utili per gli interventi di soccorso in contesti idrici e in caso di eventi alluvionali. La sacca da lancio è costituita da una corda galleggiante ad alta visibilità, lunga circa 20 metri, che, con una manovra semplice e rapida, consente il lancio di una cima verso una persona in difficoltà e trarla in sicurezza verso riva, riducendo l’esposizione al rischio per gli operatori intervenuti.

Il territorio della Provincia di Bologna, caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua naturali e di una fitta rete di canali artificiali, è stato negli ultimi anni interessato da diversi interventi di soccorso, anche in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e nel 2024.

L’iniziativa conferma l’impegno della Polizia di Stato nel rafforzare la capacità di intervento sul territorio e nel tutelare l’incolumità dei cittadini e degli operatori, attraverso l’adozione di strumenti innovativi e una formazione continua e qualificata.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.