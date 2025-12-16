Atelier immersivo “Il bianco” sabato in biblioteca a San Felice sul Panaro

Sabato 20 dicembre a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium della biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” si svolgerà l’atelier immersivo “Il bianco”, a cura di Nakhes Atelier Espressivi di Elisa Barioni.

Ore 9.30 per genitori e bambini da zero a tre anni, ore 10.15 per genitori e bambini da quattro a sei anni e ore 11.20 per genitori e bambini al di sopra dei sette anni. L’atelier immersivo è un laboratorio dinamico dove si unisce la sperimentazione di differenti linguaggi espressivi a un utilizzo consapevole del digitale. Si consiglia un abbigliamento comodo. Il laboratorio è gratuito con iscrizione obbligatoria ai recapiti della biblioteca: 0535 86392 – biblioteca@comune.sanfelice.mo.it