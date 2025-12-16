All’Ospedale Maggiore di Bologna si accende l’Albero del Dono dedicato alla Pace

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione di Volontariato Andromeda nell’ambito del progetto Seminare Coesione, è organizzata in collaborazione con Azienda USL di Bologna, VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato, Cucine Popolari, Case Zanardi – Empori Solidali, Protezione Civile e Auser Bologna.

Quest’anno l’Albero del Dono è dedicato alla Pace, come segno di unione, attenzione e impegno verso la comunità.

L’accensione dell’albero si è tenuta questa mattina presso l’Orto “Seminare Coesione”, nel giardino retrostante l’Ospedale Maggiore, di fronte alla Palazzina C.

All’accensione dell’albero presenti le realtà coinvolte e le Istituzioni.

Il progetto “Seminare Coesione”

Seminare Coesione nasce con l’obiettivo di creare spazi culturali e laboratori di solidarietà civica all’interno delle aree verdi ospedaliere: luoghi aperti, vivi e partecipati, capaci di offrire un diverso modo di vivere l’ospedale e favorire socialità, cura dell’ambiente e attenzione al contesto sociale.

Il progetto è aperto al contributo di tutti coloro che desiderano impegnarsi per il benessere e la coesione della comunità.