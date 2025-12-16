All’interno di un bar con cocaina e hashish: 20enne denunciato a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 15 dicembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegati nell’ambito di specifiche attività all’interno degli esercizi commerciali frequentati di consueto da soggetti con precedenti di polizia, effettuavano dei controlli in un bar di via Gorizia.
Una volta dentro, gli agenti della Polizia di Stato notavano un soggetto all’interno dell’esercizio commerciale, che emanava un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente, che veniva subito identificato.
Si trattava di un 20enne egiziano, residente a Reggio Emilia, già noto alle forze di polizia per alcuni precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, che a seguito di perquisizione personale sul posto è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish.
Condotto presso i locali della Questura, il giovane veniva sottoposto a controlli più approfonditi all’esito dei quali venivano trovati, occultati all’interno del vestiario, altri 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina oltre che 190 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.
Sulla base di quanto sopra, al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 20enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio con il contestuale sequestro della droga rinvenuta.