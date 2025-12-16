martedì, 16 Dicembre 2025
Alcune chiusure programmate sulla tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso lo svincolo 2 Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 3 Ramo Verde, o allo svincolo 4 via Triumvirato, o ancora allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, chi percorrere la Tangenziale di Bologna da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 3 Ramo Verde, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre; dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 dicembre: dalle 22:00 di domenica 21 alle 5:00 di lunedì 22 dicembre.

Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, percorrere il Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale) fino allo svincolo di uscita sulla SS9 via Emilia verso Bologna Centro e da qui rientrare sul Ramo Verde direzione Tangenziale/Casalecchio di Reno.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, percorrere lo svincolo verso Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare allo stesso, in direzione San Lazzaro/A14. irezione San Lazzaro di Savena.

 

















