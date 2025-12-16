Al Teatro Michelangelo: “Modena suona Walt Disney” e il “Modena Gospel Chorus”

Giovedì 18 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Michelangelo di Modena torna l’appuntamento musicale delle feste con la Temporary Band in Modena suona Walt Disney.

Arriva a Modena la magia delle colonne sonore Disney suonate dal vivo con un altro progetto curato dalla direzione artistica del Parioli Theatre Club: un sestetto di eccellenze guidato da due cantanti proporrà un viaggio lungo le note dei brani che hanno reso immortali i capolavori della Walt Disney.

Un omaggio intimo e delicato, dedicato alla magia delle fiabe più belle di sempre, e alle musiche che le hanno rese eterne: da “Il Libro della Giungla” a “Gli Aristogatti”, da “Alice nel Paese delle Meraviglie” a “Il Re leone”, un viaggio lungo le romantiche atmosfere che hanno segnato la giovinezza di ben quattro generazioni (fino ad oggi…).

Mentre sabato 20 dicembre alle 20:30 al Michelangelo appuntamento con il concerto di Natale ed il coro modenese diretto da Johnny Borelli: Modena Gospel Chorus.

Il concerto di Natale non è solo una performance musicale, ma un vero e proprio viaggio nell’anima. Attraverso le potenti armonie e il ritmo travolgente tipico della tradizione spiritual e gospel, il Modena Gospel Chorus trasforma ogni brano in un messaggio di speranza e condivisione. Le voci si intrecciano in un crescendo di emozioni che cattura l’ascoltatore, portando la magia e il calore del Natale dritto al cuore di grandi e piccini.

Il “Modena Gospel Chorus” è formato da 20 elementi fra coristi e solisti di alta qualità e si esibisce accompagnato da basi musicali realizzate in modo professionale, dando così al pubblico l’effetto di una vera orchestra.

Il repertorio attuale è molto vasto ed è composto da oltre 60 bellissimi brani scelti accuratamente fra i migliori canti Gospel, proposti da celebri cori in tutto il mondo.

Biglietti disponibili in prevendita direttamente sul circuito online vivaticket.com