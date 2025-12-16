martedì, 16 Dicembre 2025
16enne si allontana da casa: rintracciata dalla Polizia di Stato di Modena e riaffidata ai genitori

Nella mattinata di domenica, la Polizia di Stato di Modena ha riaffidato ai genitori una ragazza minorenne, residente nella provincia di Bergamo, che si era allontanata volontariamente dall’abitazione familiare alcuni giorni prima.

La ragazza, che si trovava in corso Canalgrande, ha avvicinato una pattuglia della Squadra Volante confidando agli agenti di essersi allontanata da casa il 12 dicembre scorso. Assicuratesi delle sue buone condizioni di salute, gli agenti l’hanno accompagnata in Questura per una completa identificazione, in quanto priva di documenti di riconoscimento.

Dagli accertamenti è emerso che i genitori avevano segnalato all’Arma dei Carabinieri del luogo di residenza l’effettivo allontanamento della figlia. Nel primo pomeriggio la minore è stata riaffidata alla famiglia.

















