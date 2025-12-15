lunedì, 15 Dicembre 2025
Vandali in azione nella notte contro due treni Rock di Trenitalia Tper in sosta nello scalo di Parma

I vetri di due porte d’accesso frantumati. È l’ennesimo atto vandalico, questo avvenuto nella notte a Parma, contro due treni Rock di Trenitalia Tper in sosta nello scalo ferroviario. Avrebbero dovuto entrare in servizio come primi convogli del mattino; a causa del gesto, invece, sono state cancellate interamente tre corse, una parzialmente.

“Un atto incivile, che causa non solo danni e costi all’azienda- è il commento dell’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo- ma, soprattutto, grossi disagi a chi si sposta tutti i giorni con questi mezzi per andare a scuola e al lavoro. Un gesto irresponsabile che condanniamo con forza e che colpisce un patrimonio pubblico importante a servizio dei cittadini, che appartiene a tutte e tutti noi. Siamo al fianco delle Forze dell’ordine affinché venga fatta chiara luce sull’episodio. La legalità e il rispetto per la cosa pubblica- conclude Priolo- sono valori fondamentali dell’Emilia-Romagna, che non verranno certo incrinati dal gesto isolato di qualcuno”.

Trenitalia Tper è in attesa della perizia per la quantificazione dei danni; sarà fatta denuncia.

Per quanto riguarda gli effetti sul servizio, alle ore 6.13 di stamani, sulla linea Piacenza-Bologna il treno 2452 da Parma a Piacenza è stato soppresso a causa dell’atto; i viaggiatori sono stati spostati sul treno successivo, il 2454, che ha effettuato fermate aggiuntive. Il treno 17425 è stato soppresso invece per l’intera tratta, i viaggiatori spostati sul treno successivo, il 2453. Per la conseguente rimodulazione successiva del turno del materiale (treno 17405 soppresso da Parma a S. Ilario), i viaggiatori sono stati spostati sul treno 3907, che ha fatto una fermata aggiuntiva. Infine, il treno 19584 è stato soppresso per l’intera tratta in attesa di materiale corrispondente (treno 17403); i viaggiatori sono stati spostati sul treno seguente (2462).

















