Un successo il Concerto Gospel organizzato a Bologna da Confabitare, Confesercenti e CNA

Strepitoso successo quello del Concerto Gospel di Natale, voluto e organizzato da Confabitare, Confesercenti Bologna e CNA e donato alla Città di Bologna sabato 13 dicembre, per augurare Buone Feste Natalizie 2025 a tutti gli associati, i cittadini e i turisti presenti sotto le Due Torri. Un evento che si è affermato come l’evento natalizio della città di Bologna, per la qualità artistica e per il suo significato civico e sociale.

L’ingresso gratuito ha voluto sottolineare con chiarezza la dimensione inclusiva dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bologna e realizzata con il supporto prezioso di Gruppo Hera, Conad, AssiCoop, Banca di Bologna e Campa. Nel corso della serata hanno preso la parola Alberto Zanni presidente nazionale di Confabitare, Massimo Zucchini, Presidente di Confesercenti Bologna, e Paolo Lambertini, Vicepresidente di CNA.

Le tre associazioni promotrici, che insieme rappresentano migliaia di iscritti tra cittadini, famiglie, imprese e lavoratori, costituiscono una parte rilevante del tessuto urbano e produttivo, una vera “mezza città” che ha scelto di restituire alla comunità un momento di condivisione collettiva. La Basilica di San Petronio ha accolto 2.500 persone, mentre un migliaio sono rimaste all’esterno, impossibilitate a entrare per motivi di capienza, un dato che da solo racconta la portata dell’evento. Pubblico in piedi, applausi prolungati, persone che ballavano sotto le volte medievali, in un clima che raramente si riesce a costruire in contesti istituzionali. Numeri e partecipazione che collocano il concerto al centro del Natale bolognese.

Alla serata erano presenti il sindaco Matteo Lepore e il Questore uscente Antonio Sbordone. Il Sindaco ha riconosciuto il valore pubblico dell’iniziativa, sottolineando come momenti di condivisione come questo siano belli e importanti per la città. Alberto Zanni, ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Questore per il lavoro svolto in un contesto complesso come quello bolognese degli ultimi anni, segnato da rilevanti fragilità sociali e urbane. Il concerto è stato un crescendo emotivo. Il Mass Choir, facendo la sua entrata dalla parte finale della Basilica, ha reso visibile e tangibile la monumentalità di San Petronio. Gli Spirituals Ensemble di Bologna, diretti da Massimo Gallo, e il Fano Gospel Choir, diretto da Caterina Di Placido, con i loro canti hanno riempito la Basilica di gioia, speranza e armonia, trasformando l’ascolto in un vero percorso di gioia tra gospel e canti natalizi. Daniel Thomas, direttore del Mass Choir e figura di rilievo internazionale nel panorama gospel, e Daria Biancardi, cantante dalla forte presenza scenica e dalla voce magnetica, hanno guidato la serata con energia e precisione.

A condurre la serata è stata la giornalista Simona Iannessa, con uno stile familiare e rispettoso del contesto.

Dichiarazioni

“Abbiamo voluto organizzare questo concerto – ha affermato Alberto Zanni, Presidente di Confabitare – per condividere assieme ai nostri associati e alla città di Bologna la magia del Natale. Confabitare, nata sedici anni fa proprio qui e oggi attiva in molte regioni italiane, mantiene sotto le Due Torri il suo punto di riferimento più autentico. È il terzo anno che proponiamo questo appuntamento e la risposta del pubblico continua a sorprenderci felicemente”.

“Quello con il Gospel – ha sottolineato Loreno Rossi, Direttore di Confesercenti Bologna – è ormai un appuntamento fisso che la collaborazione tra Confesercenti e Confabitare, quest’anno arricchita da CNA, dona alla città. Un augurio concreto di serenità, speranza e pace, rivolto a cittadini e famiglie”.

“Il 2025 è stato un anno ricco di iniziative per CNA che ha celebrato il suo ottantensimo anniversario dalla Fondazione – ha commentato Antonio Gramuglia, Presidente CNA Bologna -. Non poteva quindi mancare un’iniziativa natalizia come il concerto Gospel, in un luogo simbolo come San Petronio, per ricordarci che la musica può essere anche spazio di riflessione e di speranza. Siamo felici che così tante persone siano state insieme a noi sabato sera”.

“Per CNA è stato un piacere aver contribuito alla realizzazione di questo evento – ha aggiunto Paolo Lambertini Vicepresidente CNA Bologna –. Quando c’è la musica si parla un linguaggio universale in grado di raggiungere chiunque. E sabato sera c’è stata la dimostrazione nella Basilica di San Petronio, quando ci siamo tutti uniti in una serata di festa e di musica”.