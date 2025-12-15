Tre giovani arrestati dai carabinieri per la brutale aggressione della notte di Halloween a Medicina

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno eseguito un’ordinanza del Giudice che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre ventenni, indagati dalla Procura della Repubblica di Bologna per concorso in rapina e lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono alla notte di Halloween, quando un 26enne straniero venne accerchiato in un parco pubblico di via Sandro Pertini, dove gli era stato dato appuntamento da uno dei tre indagati, suo conoscente, con la scusa di conoscere delle ragazze per trascorrere la serata. Aggredito da tre soggetti con calci e pugni, rapinato dello smartphone e lasciato a terra in gravissime condizioni, il 26enne riusciva a rialzarsi e a chiedere aiuto suonando i campanelli di alcune abitazioni della zona. Informati della situazione, i Carabinieri raggiungevano il malcapitato, allertando il 118 e avviando le indagini per risalire agli autori del pestaggio e della rapina. Soccorso dai sanitari, il 26enne veniva trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Le indagini dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili: tre ventenni italiani, residenti a Medicina. Rintracciati dai Carabinieri, i tre giovani sono stati tradotti in un Istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.