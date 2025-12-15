Tentano di forzare la cassaforte del “Lidl” di Finale Emilia. Un arresto dei carabinieri

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia, con il supporto dei colleghi della Stazione di Cavezzo e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi – Aliquota Operativa, hanno tratto in arresto un uomo, di 64 anni, pluripregiudicato, gravemente indiziato del tentativo di furto ai danni del supermercato “Lidl” di Finale Emilia, via per Modena.

I militari sono stati allertati, alle ore 23.45 circa, dall’attivazione del sistema di allarme del supermercato discount, predisponendo un articolato dispositivo in zona, mediante il quale hanno riscontrato il ritorno sul posto dei malviventi che intendevano effettuare un altro tentativo di aprire la cassaforte.

Nelle fasi concitate, i Carabinieri riuscivano a bloccare l’uomo, mentre gli altri complici riuscivano a dileguarsi nelle campagne circostanti, senza aver preso la refurtiva poiché l’intervento immediato aveva interrotto il loro proposito di apertura della cassaforte.

La relativa perquisizione personale e dei veicoli utilizzati per raggiungere il discount hanno permesso di rinvenire e sequestrare numerosi strumenti da scasso (tra cui flessibili, mazze da muratore e piedi di porco), oltre a un “jammer” e radio ricetrasmittenti.

All’esito del giudizio direttissimo tenuto questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la residenza lombarda dell’indagato.

L’operazione conferma la costante attenzione e la pronta reattività dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza della comunità, rappresentando un forte segnale di presenza capillare come presidio di legalità.